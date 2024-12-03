Россиянка побывала в Европе и описала одну привычку местных фразой «я бы так не смогла»

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и описала одну привычку местных фразой «я бы так не смогла». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что приехала в гости к подруге в Словению и во время ужина с ее семьей была шокирована одной особенностью. Хозяйка дома после трапезы сложила грязную посуду в посудомойку, а мусор начала мыть в раковине. Удивившаяся россиянка спросила, зачем она это делает.

Выяснилось, что в Словении, как и в других европейских странах, принято сортировать мусор. Однако перед этим необходимо очистить его от остатков еды.

«Чистые материалы легче и дешевле перерабатывать, потому что остатки пищи или других веществ на упаковках загрязняют всю партию перерабатываемого сырья, делая его непригодным для использования», — объяснила она.

Ранее эта же тревел-блогерша описала особенности жизни в Италии фразой «противоречат нашим ценностям». По словам автора публикации, некоторые поступки итальянцев русским никогда не понять.