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16:48, 3 декабря 2024Ценности

Россиянкам перечислили способы замедлить старение кожи

Косметолог Лия Геворкян: замедлить старение кожи помогут ретинол и увлажнение
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: IrinaPhVideo / Shutterstock / Fotodom

Косметолог Лия Геворкян перечислила россиянкам способы замедлить визуальное старение. Ее комментарий публикует WomanHit.

По словам эксперта, отсрочить увядание внешности без вреда для организма поможет увлажнение кожи, причем независимо от ее типа. В то же время минимум раз в год следует проходить курс пилингов, а после 35 лет включить в уход ретинол — одну из форм витамина А.

Кроме того, специалистка порекомендовала употреблять в пищу ферментированные продукты. Помимо прочего, подобные блюда и напитки способствуют защите от сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают иммунитет, пояснила она.

Ранее в ноябре также был назван простой способ оценить уровень старения организма.

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