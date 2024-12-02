Назван простой способ оценить уровень старения организма

Metro: длительность стояния на одной ноге служит показателем уровня старения

Длительность стояния на одной ноге может служить надежным показателем нервно-мышечного старения. Этот простой способ оценить уровень старения организма назвало издание Metro.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании объяснили, что для выполнения упражнения нужно встать на одну ногу без какой либо другой поддержки. При этом руки нужно положить на бедра, а глаза следует держать открытыми. «Отсчет времени начинается, когда ваша нога отрывается от земли, и останавливается, когда вы опускаете ногу обратно (или когда вы убираете руки с бедер)», — уточнили в ведомстве.

Отмечает, что для людей в возрасте от 18 до 39 лет нормой считает 43 секунды в таком положении. При этом с возрастом этот показатель уменьшается. Для людей от 40 до 49 лет он составляет 40 секунд, от 50 до 59 лет — 37 секунд, от 60 до 69 лет — 30 секунд, от 70 до 79 лет — 18-19 секунд, а для людей старше 80 лет — чуть более 5 секунд.

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