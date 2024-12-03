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09:52, 3 декабря 2024Моя страна

Российские школьники взяли золото на олимпиаде по математике в Китае

Школьники из РФ взяли золото и серебро на Китайской олимпиаде по математике
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Минпросвещения России

Российские школьники взяли золото и серебро на олимпиаде по математике в Китае. Об этом сообщается на сайте Министерства просвещения России.

40-я Китайская национальная олимпиада по математике проходила в городе Нинбо провинции Чжэцзян. В турнире Россию представляли шесть участников. Все члены сборной получили медали — четыре золотые и две серебряные.

Руководителем сборной России выступил преподаватель математики Президентского физико-математического лицея №239 в Санкт-Петербурге Кирилл Сухов.

Соперниками российских школьников в турнире были молодые математики из Китая, Гонконга, Макао и Сингапура. Россия участвует в олимпиаде с середины 1990-х.

Ранее стало известно, что сборная России выиграла Международную олимпиаду по вопросам изменения климата и проблемам экологии. До этого команда российских школьников завоевала пять из пяти медалей на Международной олимпиаде по экономике, которая проходила в Гонконге. А летом 2024 года российские школьники выиграли на 10-й Европейской географической олимпиаде, проходившей в Сербии, четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. С успехами сборную поздравил президент России Владимир Путин.

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