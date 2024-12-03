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06:08, 3 декабря 2024Мир

Шольц оставил Путину послание по Украине

Шольц заявил в послании Путину, что поддержка Украины не ослабеет
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Олаф Шольц и Владимир Зеленский

Олаф Шольц и Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц оставил президенту России Владимиру Путину послание из Киева, которое касается Украины. Об этом сообщает Reuters.

В ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским Шольц подчеркнул, что военная, экономическая и политическая поддержка Киева со стороны Берлина не ослабеет. «Мое послание из Киева Путину: мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — заявил немецкий политик.

Позже Зеленский раскрыл подробности разговора с Шольцем, который продлился более двух часов. Украинский лидер назвал встречу с немецким канцлером одной из самых длинных среди двусторонних, она прошла в особом формате. Вся тематика, имеющая значение для двух стран, была обсуждена.

Зеленский поблагодарил Шольца и весь немецкий народ за поддержку и указал на важность ее продолжения в будущем. По словам президента, это будет важнейший и своевременный сигнал и другим партнерам.

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