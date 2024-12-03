США анонсировали новые санкции против России

В Белом доме сообщили, что введут новые санкции против России

США обещают ввести новые санкции против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Как говорится в заявлении советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, администрация США предпримет новые шаги до сложения полномочий.

«Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют еще больше санкций», — отмечается в заявлении Салливана.

Ранее кандидат на должность спецпосланника по Украине и России в администрации Дональда Трампа Кит Келлог предлагал заморозить линии фронта на Украине, ввести демилитаризованную зону и частично снять санкции с России в обмен на прекращение огня. При этом полный пересмотр ограничений будет возможен только при подписании мирного соглашения, которое будет устраивать Украину.