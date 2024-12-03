Стало известно о смерти принявшего ислам российского священника на СВО

RZN.info сообщило о смерти принявшего ислам российского священника на СВО

Бывший российский священник Владимир Угрюмов, принявший ислам, сгорел в танке в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает RZN.info.

Угрюмов был участником специального добровольческого отряда «Ахмат». О его смерти стало известно только сейчас, хотя происшествие с танком случилось еще в августе 2024 года.

По данным издания, в мае 2021 года священника отстранили от должности клирика храма Серафима Саровского села Льгово за самовольное оставление прихода. После этого почти год об Угрюмове ничего не было слышно.

Как пишет «Комсомольская правда», в апреле 2022 года в исламских группах в социальных сетях появилась информация о рязанском священнике, который принял ислам и пешком отправился в Мекку. Однако в Саудовскую Аравию он так и не попал из-за проблем с получением визы.

Следующие несколько месяцев он прожил в Дагестане, где принял ислам и женился на мусульманке. С конца 2023 года о нем снова ничего не было слышно — он удалил свои страницы в социальных сетях. В 2024 году Угрюмов оказался на СВО, но не выжил.

Ранее боец СВО рассказал о видении с ушедшими на небо «двухсотыми». Видеозапись с ним опубликовал оренбургский священник Александр Лемешко.