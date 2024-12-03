Стилист Рогов назвал самую модную вещь на зиму

Стилист Александр Рогов назвал варежки самой модной вещью на зиму

Стилист Александр Рогов назвал самую модную вещь на зиму. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

По словам специалиста, зимой популярными по-прежнему остаются варежки. «Модная Заметка. Варежки можно смело считать одним из самых модных и практичных аксессуаров сезона», — заявил эксперт. Так, он посоветовал выбирать вязаные, меховые или текстильные изделия.

В ноябре российская стилистка перечислила цвета в одежде, которые визуально старят. Так, Мария Шеди заявила, что зрительно ухудшить внешний вид способны пастельные тона. Среди них — оттенки кремового, бежевого и бледно-розового. В то же время эксперт посоветовала быть аккуратнее со сливовыми и серыми предметами гардероба.

