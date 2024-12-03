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06:13, 3 декабря 2024Силовые структуры

Суд продлил арест на усадьбу и машины экс-замминистра обороны Иванова

Суд продлил арест на недвижимость и машины экс-замминистра обороны Иванова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Moscow City Court's Press Office / Reuters

Басманный суд Москвы продлил арест на недвижимость и машины бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Обеспечительный арест распространяется на усадьбу «Дворянское гнездо» в Тверской области и дорогостоящие авто. Он продлен судом до 25 марта 2025 года.

Ранее стало известно, что суд арестовал элитную квартиру в центре Москвы по делу в отношении Тимура Иванова. Рыночная стоимость арестованной квартиры, расположенной в районе Арбата, превышает полмиллиарда рублей. Ее площадь составляет 300 квадратных метров.

Кроме того, Следственный комитет предъявил экс-замминистра обороны новое обвинение. Так, ему вменяется совершение двух особо крупных растрат и легализация денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более 4 миллиардов рублей.

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