Суд продлил арест на усадьбу и машины экс-замминистра обороны Иванова

Суд продлил арест на недвижимость и машины экс-замминистра обороны Иванова

Басманный суд Москвы продлил арест на недвижимость и машины бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Обеспечительный арест распространяется на усадьбу «Дворянское гнездо» в Тверской области и дорогостоящие авто. Он продлен судом до 25 марта 2025 года.

Ранее стало известно, что суд арестовал элитную квартиру в центре Москвы по делу в отношении Тимура Иванова. Рыночная стоимость арестованной квартиры, расположенной в районе Арбата, превышает полмиллиарда рублей. Ее площадь составляет 300 квадратных метров.

Кроме того, Следственный комитет предъявил экс-замминистра обороны новое обвинение. Так, ему вменяется совершение двух особо крупных растрат и легализация денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более 4 миллиардов рублей.

