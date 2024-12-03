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15:44, 3 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве начало затапливать построенную в 2010 году станцию метро «Демиевская»

В Киеве начала протекать станция метро «Демиевская», построенная в 2010 году
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье»

В столице Украины Киеве начало затапливать станцию метро «Демиевская», которая была построена в 2010 году, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«В Киеве опять затапливает новую, построенную не при СССР станцию метро "Демиевская"», — пишет издание.

Отмечается, что ранее эту ветку метро перекрывали на 8 месяцев из-за протекания, а тоннель ремонтировали.

В декабре 2023 года движение на шести станциях синей ветки киевского метрополитена закрыли из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения. Тогда в администрации украинской столицы отметили, что перегон между станциями нуждается в срочном ремонте.

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