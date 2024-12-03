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18:03, 3 декабря 2024Россия

В правительстве России ответили на вопрос об авторах названия ракеты «Орешник»

Мантуров: название ракеты «Орешник» придумали специально обученные люди
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетОбращение Владимира Путина
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Название новой российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» придумали «специально обученные люди». Об этом заявил первый зампред правительства России Денис Мантуров журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву. Видео их разговора опубликовано в Telegram-канале корреспондента.

На второй вопрос Юнашева о том, много ли таких «специально обученных людей», Мантуров ответил: «Нет».

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов объяснил название ракеты «Орешник» отсылкой к истории Древней Руси, где орешник наряду с березой, рябиной и ивой использовался для изготовления розог для наказания.

21 ноября о первом применении новой ракеты «Орешник» по Украине сообщил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны и военным. По его словам, удар был нанесен по промышленному предприятию в качестве ответа на запуск Киевом западных дальнобойных ракет вглубь России.

ЖЗЛ
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