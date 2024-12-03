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11:58, 3 декабря 2024Экономика

В России анонсировали исчезновение из магазинов импортных вин дешевле 1000 рублей

Бизнес РФ предупредил о возможном исчезновении импортных вин дешевле 1000 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Импортные вина дешевле 1000 рублей могут исчезнуть из российских магазинов в 2025 году на фоне протекционистских мер и ослабления курса рубля. Об этом предупредил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин, которого цитирует РИА Новости.

Еще весной речь шла об уходе с рынка европейских вин стоимостью до 500 рублей. Сейчас представитель бизнеса отметил, что в этом году в РФ «развивались тенденции, начавшиеся в 2023-м» и особенно это происходило «в части ужесточения условий импорта из недружественных и дружественных стран».

По его словам, в сегменте вин стоимостью до 700 рублей российские напитки зачастую оказываются лучше импортных аналогов, но цены на отечественную продукцию тоже могут постепенно повыситься на фоне анонсированной пропажи с полок недорогих вин из-за рубежа. Как указал эксперт, это связано с нехваткой в России такой продукции и тем, что винодельни не могут обеспечить увеличившийся спрос.

По данным властей, в 2024 году суммарные объемы производства винодельческой продукции в России выросли в сравнении с 2023-м на 14,5 процента. В Минсельхозе отмечали, что хороший урожай винограда позволит нарастить выпуск игристого вина на 25 процентов, а крепленого — в 42 процента.

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