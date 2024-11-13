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14:30, 13 ноября 2024Экономика

В России заметно выросло производство вина

Замглавы Минсельхоза Увайдов: выпуск винодельческой продукции вырос на 14,5 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

С начала 2024 года суммарные объемы производства винодельческой продукции в России выросли на 14,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 53,5 миллиона декалитров (дал). Об этом заявил заместитель главы Министерства сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что по итогам этого года Россия получит «очень неплохой» урожай винограда. Объемы сбора этих ягод в стране прогнозируются на уровне более чем в 800 тысяч тонн. «Это будет виноград <...> один из лучших по качеству за последние годы», — пояснил Увайдов.

Все это позволит российским производителям заметно нарастить объемы выпуска различных видов вина. Прирост производства игристого Увайдов оценил в 25 процентов, а крепленого — в 42 процента. «Объем реализации показывает, что и то, и другое вино пользуется спросом», — резюмировал замминистра в ходе выступления на форуме «Всемирный день качества в России».

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Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев спрогнозировал объемы выпуска винодельческой продукции в РФ на уровне в 70 миллионов дал по итогам 2024 года. Если его ожидания сбудутся, то производство этих алкогольных напитков в стране превысит прошлогодний показатель примерно на 10 миллионов.

В то же время он посетовал на то, что доля отечественного вина в розничных магазинах по-прежнему остается на достаточно низком уровне и оценивается в 12 процентов. Ее росту в среднесрочной перспективе, по мнению Патрушева, могло бы поспособствовать увеличение пошлин на импортное вино из недружественных стран. Вице-премьер поддержал инициативу главы Ассоциации виноградарей и виноделов РФ Дмитрия Киселева повысить действующий тариф (25 процентов от таможенной стоимости, но не менее двух долларов за литр) вплоть до двух раз. Однако он подчеркнул, что делать это следует постепенно и осторожно.

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