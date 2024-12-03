В России оценили вероятность обвинения Москвы в разрыве кабеля между Финляндией и Швецией

Ветеран «Альфы»: Запад обвинит РФ в разрыве кабеля между Финляндией и Швецией

Запад обвинит Россию в очередных разрывах телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Швецией. Об этом изданию «Абзац» заявил почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По его оценке, западные страны не станут проводить глубокого расследования ситуации. «Для того чтобы заявить о диверсии и "русском следе", нужны доказательства. Думаю, что их не будет, но РФ все равно у них будет виновата», — отметил Гончаров, заявив, что существует версия, по которой повреждения могут быть из-за якоря судна.

Ранее стало известно, что между Финляндией и Швецией произошел обрыв телекоммуникационного кабеля компании GlobalConnect в двух местах. Шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявил, что это могло произойти в результате диверсии.

При этом в Финском управлении транспорта и связи Traficom указали, что оба кабеля, судя по всему, были оборваны во время строительных работ. «Ремонтные работы завершены», — указали в ведомстве.