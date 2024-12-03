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12:17, 3 декабря 2024Мир

В Швеции связали новый разрыв кабеля через Балтику с диверсией

Шведский министр Болин: разрыв кабеля через Балтику мог произойти из-за диверсии
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: David Oller / Shutterstock / Fotodom

Новый разрыв интернет-кабеля в Балтийском море, связывающего Швецию и Финляндию, мог произойти в результате диверсии. Об этом заявил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин, передает РИА Новости.

«Финская полиция расследует произошедшее, и в связи с обстоятельствами случившегося подозревается диверсия», — отметил Болин.

По словам министра, правительство Швеции поддерживает контакт с ответственными органами и следит за ситуацией вокруг поврежденного в Балтике кабеля.

Ранее финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что между Финляндией и Швецией произошел разрыв кабеля.

18 ноября стало известно о разрыве телекоммуникационного кабеля между Германией и Финляндией, который также проходит по дну Балтийского моря.

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