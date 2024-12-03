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18:19, 3 декабря 2024Наука и техника

В России скоро упадет астероид. Где и когда это произойдет?

Астрономы УрФУ отследят путь астероида, который упадет на Якутию 3 декабря
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: NSF's NOIRLab / AP

Астероид метрового класса появится в небе над Россией вечером во вторник, 3 декабря. По информации Европейского космического агентства (ЕКА), о его приближении к Земле сообщила сегодня утром американская обсерватория Китт-Пик. Ученые полагают, что объект может не только войти в атмосферу нашей планеты, но и упасть на ее поверхность.

Согласно обнародованной информации, астероид появится в небе над Якутией в 19:17 по Москве, или в 01:17 по местному времени и пролетит над поселком Олекминск. Наблюдать огненный шар в небе можно будет в 700 километрах от эпицентра.

Проследить за астероидом планируют российские ученые. Об этом сообщили в Telegram-канале Уральского федерального университета (УрФУ).

Ученые нашего университета отследят траекторию астероида небольшого размера, который войдет сегодня в атмосферу Земли в 19:17 московского времени

Виктор Гроховскийпрофессор УрФУ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ученые рассказали о последствиях падения метеорита на Землю

Профессор кафедры систем, устройств и методов геокосмической физики МФТИ Александр Родин в беседе с ТАСС рассказал, представляет ли угрозу для жителей Земли и Якутии в частности этот астероид.

«Объект метрового размера действительно может достигнуть поверхности Земли, однако в данном случае никаких последствий для инфраструктуры и людей не будет», — сообщил эксперт.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт, в свою очередь, сообщил, что объект из-за своего небольшого размера «почти наверняка сгорит, не долетев до Земли». «Будет вспышка в небе, тем более мы знаем, куда смотреть», — уточнил он.

Натан Эйсмонт

Натан Эйсмонт

Кадр: Денис Царюк / YouTube

Астрономы усомнились в точности расчетов коллег

Профессор Родин также отметил, что относиться к прогнозу о падении метеорита на Землю стоит скептически, так как его размеры затрудняют точность вычислений.

Объект метрового класса, конечно, обнаружить можно, однако предсказать время входа в атмосферу и регион падения для тела, которое не находится на орбите Земли, довольно проблематично

Александр Родинпрофессор кафедры систем, устройств и методов геокосмической физики МФТИ

Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров и вовсе назвал информацию о падении астероида на Россию 3 декабря выдумкой. По его словам, метровые метеориты падают на Землю примерно каждый час и сгорают в атмосфере.

«Даже в лучший телескоп метровый метеорит можно наблюдать только уже при входе в верхние слои атмосферы», — указал он.

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