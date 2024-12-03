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16:18, 3 декабря 2024Наука и техника

Названо место появления астероида над Россией 3 декабря

«КП»: астероид появится в небе над Якутией в 19 часов по Москве
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: CTIO / NOIRLab / SOAR / NSF / AURA /T. Kareta /M. Knight / Reuters

3 декабря после 19 часов по московскому времени над территорией России пролетит астероид. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» («КП»).

Астероид появится в небе над Якутией в 19:17 по Москве, или 01:17 по местному времени. Названый объект будет двигаться в небе с востока на запад и пролетит над поселком Олекминск. Уточняется, что в Якутске явление будет наблюдаться низко на западном горизонте.

Размер астероида составляет около одного метра — скорее всего, объект полностью сгорит в воздухе, однако на землю могут упасть мелкие фрагменты. «Он создаст грандиозную вспышку в небе», — отметили журналисты «КП».

Ожидается, что явление можно будет наблюдать в 700 километрах от эпицентра. В материале уточняется, что астероид войдет в атмосферу между Олекминском и Ленском. При этом чем дальше от эпицентра будет находиться наблюдатель, тем ниже над горизонтом будет казаться объект. Журналисты заключили, что астероид заметили американские астрономы утром 3 декабря.

Ранее ученые из Школы горного дела штата Колорадо и компании AstroForge заявили, что на астероидах экономически выгодно добывать платину. При этом железо, алюминий, магний и другие металлы выгоднее добывать только для использования в космических проектах.

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