В России заявили о переломе тренда на «утечку мозгов»

«Известия»: глава Минобрнауки заявил о переломе тренда на «утечку мозгов» из РФ

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил «Известиям», что в России получилось переломить ситуацию с оттоком профессиональных кадров из страны.

«Невозможно парой слов ответить. Если кратко — удалось», — заявил глава Минобрнауки РФ, отвечая на вопрос о том, удалось ли в стране переломить тренд на «утечку мозгов».

Весной 2024 года нехватка работников в российской IT-отрасли составила 45 процентов от численности занятых, а спрос работодателей на квалифицированных сотрудников в этой сфере вырос почти вдвое. При этом, как пояснил глава компании Data nanny Иван Линдберг, за последние несколько лет ситуация с обеспеченностью кадрами в данной отрасли резко ухудшилась.