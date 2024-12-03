Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:47, 3 декабря 2024Россия

В России заявили о переломе тренда на «утечку мозгов»

«Известия»: глава Минобрнауки заявил о переломе тренда на «утечку мозгов» из РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил «Известиям», что в России получилось переломить ситуацию с оттоком профессиональных кадров из страны.

«Невозможно парой слов ответить. Если кратко — удалось», — заявил глава Минобрнауки РФ, отвечая на вопрос о том, удалось ли в стране переломить тренд на «утечку мозгов».

Весной 2024 года нехватка работников в российской IT-отрасли составила 45 процентов от численности занятых, а спрос работодателей на квалифицированных сотрудников в этой сфере вырос почти вдвое. При этом, как пояснил глава компании Data nanny Иван Линдберг, за последние несколько лет ситуация с обеспеченностью кадрами в данной отрасли резко ухудшилась.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц передал Путину послание из Киева. О чем он сказал российскому лидеру и что пообещал Зеленскому?

      Трамп номинировал «одного из самых успешных бизнесменов» на должность посла в Британии

      Пентагон заключил контракт на обслуживание двигателей F-35

      В России заявили о переломе тренда на «утечку мозгов»

      Немецких журналистов удалили из зала во время встречи главы МИД Китая с Бербок

      Зеленский высказался о потерях среди украинских военных с начала конфликта с Россией

      Жители ЖК «Новое Внуково» остались без воды и электричества

      52-летняя София Вергара опубликовала фото топлес

      Зеленский пообещал пригласить Россию на второй саммит мира

      Украина нарастила число ударов по мирным объектам Херсонской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше