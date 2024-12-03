В Ровенской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

Глава Ровенской ОВА Коваль сообщил о повреждении энергоинфраструктуры

В Ровенской области Украины в результате взрыва поврежден объект энергоинфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Коваль.

«Атака на Ровенщину. Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы», — говорится в публикации.

Чиновник не уточнил, какой именно объект получил повреждения, но пообещал позднее раскрыть подробности удара.

Ранее о повреждении инфраструктуры сообщили в Запорожской области. По словам главы местной ОВА Ивана Федорова, на подконтрольной Киеву территории региона за сутки прозвучало не менее 496 взрывов.