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09:31, 3 декабря 2024Бывший СССР

В Ровенской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

Глава Ровенской ОВА Коваль сообщил о повреждении энергоинфраструктуры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Ровенской области Украины в результате взрыва поврежден объект энергоинфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Коваль.

«Атака на Ровенщину. Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы», — говорится в публикации.

Чиновник не уточнил, какой именно объект получил повреждения, но пообещал позднее раскрыть подробности удара.

Ранее о повреждении инфраструктуры сообщили в Запорожской области. По словам главы местной ОВА Ивана Федорова, на подконтрольной Киеву территории региона за сутки прозвучало не менее 496 взрывов.

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