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21:50, 3 декабря 2024Мир

В США заявили об отсутствии уведомлений о военном положении в Южной Корее

Axios: Южная Корея заранее не предупредила США о военном положении
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Администрация главы США Джо Байдена не была уведомлена заранее о решении президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ввести в государстве военное положение. Об этом в соцсети X заявил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности Белого дома.

«Мы серьезно обеспокоены развитием событий, которое мы наблюдаем в стране», — высказался представитель американской администрации.

Позднее стало известно, что Байдена проинформировали о ситуации в Южной Корее. В настоящий момент глава Соединенных Штатов находится с официальным визитом в Анголе.

Ранее глава оппозиционной партии «Возродим Корею» Чо Гук предупредил, что Юн Сок Ёль обязан выполнить резолюцию парламента об отмене военного положения в стране, иначе его действия будут считаться незаконными.

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