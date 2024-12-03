В США заявили об отсутствии уведомлений о военном положении в Южной Корее

Axios: Южная Корея заранее не предупредила США о военном положении

Администрация главы США Джо Байдена не была уведомлена заранее о решении президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ввести в государстве военное положение. Об этом в соцсети X заявил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности Белого дома.

«Мы серьезно обеспокоены развитием событий, которое мы наблюдаем в стране», — высказался представитель американской администрации.

Позднее стало известно, что Байдена проинформировали о ситуации в Южной Корее. В настоящий момент глава Соединенных Штатов находится с официальным визитом в Анголе.

Ранее глава оппозиционной партии «Возродим Корею» Чо Гук предупредил, что Юн Сок Ёль обязан выполнить резолюцию парламента об отмене военного положения в стране, иначе его действия будут считаться незаконными.