Врач раскрыл два правила защиты от цистита после секса

Цистит встречается у мужчин и женщин, однако только женщины способны заболевать им после интимной близости, рассказал уролог, онколог, старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Александр Пранович. В комментарии «Ленте.ру» врач указал на два правила, соблюдение которых поможет защититься от цистита после секса.

По словам врача, распознать цистит можно по резкой боли при мочеиспускании, частым позывам в туалет, повышению температуры, а иногда — примесям крови в моче.

Многие жалуются на отсутствие интереса к половой жизни. Да и какой интерес, когда после ночи интима приходится постоянно лечиться? Женщины годами сидят на антибиотиках, но это не спасает их от приступов посткоитального цистита. Постоянно рецидивирующий цистит может перейти в хроническую форму, а лекарства от него не существует Александр Пранович уролог, онколог

Однако существуют действенные меры профилактики, помогающие снизить частоту заболевания, заверил специалист. Один из них — отказ от некоторых поз в сексе (например, миссионерской), приводящих к распространению инфекции. Доктор также порекомендовал отказаться от смазки, так как с ее помощью микроорганизмы легко передаются от влагалища к уретре, и избегать активных резких движений.

Также уролог посоветовал выработать привычку ходить в туалет и принимать душ сразу после интима. Даже легкое гигиеническое мытье половых органов снижает риск развития цистита. «Не забывайте об обильном питье. Как правило, лучше всего поможет справиться с циститом настой брусники или клюквы. Но отлично подойдет и зеленый чай, и простая питьевая вода», — уточнил Пранович.

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До этого уролог, андролог, хирург Ильнур Аглиуллин призвал не игнорировать несколько признаков мочеполовой инфекции у мужчин. Среди них он назвал боль в пояснице и тяжесть в промежности.

