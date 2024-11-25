Уролог призвал не игнорировать пять опасных симптомов

Уролог Аглиуллин назвал боль и тяжесть в паху признаком мочеполовой инфекции

Уролог, андролог, хирург Ильнур Аглиуллин призвал не игнорировать несколько признаков мочеполовой инфекции у мужчин. Пять опасных симптомов доктор назвал изданию UfaTime.

По словам Аглиуллина, о проблемах со здоровьем могут сигнализировать боль в паху, отдающая в бедра и поясницу, а также ощущение тяжести в промежности. Кроме того, тревожными признаками являются проблемы с мочеиспусканием, например появление боли или затруднений при походе в туалет, и прерывистое мочеиспускание.

Еще одним опасным симптомом уролог назвал ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. При появлении этих признаков Аглиуллин рекомендовал обращаться к врачу.

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