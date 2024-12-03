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18:23, 3 декабря 2024Мир

Южнокорейские военные начали штурм парламента

Yonhap: войска начали заходить в здание парламента Южной Кореи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Войска командования военным положением в Южной Корее начали заходить в здание парламента Республики Корея. Об этом сообщает Yonhap.

«Войска военного положения вошли в здание Национальной ассамблеи, пытаются проникнуть в главное здание», — передает агентство.

Ранее МИД России призвал находящихся в Южной Корее россиян сохранять спокойствие и не участвовать в массовых мероприятиях.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране ради борьбы со сторонниками КНДР в государстве.

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