Южнокорейские военные начали штурм парламента

Yonhap: войска начали заходить в здание парламента Южной Кореи

Войска командования военным положением в Южной Корее начали заходить в здание парламента Республики Корея. Об этом сообщает Yonhap.

«Войска военного положения вошли в здание Национальной ассамблеи, пытаются проникнуть в главное здание», — передает агентство.

Ранее МИД России призвал находящихся в Южной Корее россиян сохранять спокойствие и не участвовать в массовых мероприятиях.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране ради борьбы со сторонниками КНДР в государстве.