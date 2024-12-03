Захарова прокомментировала военное положение в Южной Корее

Захарова задала вопрос странам Прибалтики о санкциях против властей Южной Кореи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос властям Литвы, Латвии и Эстонии о возможности введения санкций против руководства Республики Корея после объявления военного положения в стране. Сообщение дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

«Что на этот счет решили Литва, Латвия и Эстония? Санкции будут вводить в отношении Сеула?» — высказалась представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова прокомментировала решение стран Прибалтики ввести санкции против руководства Грузии и правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». По ее мнению, власти Южной Кореи не столкнутся с аналогичными санкциями за объявление в стране военного положения.

Ранее МИД Южной Кореи созвал совещание в связи с военным положением. Как сообщается, министр иностранных дел страны Чо Тхэ Ель созвал совещание высокопоставленных чиновников.