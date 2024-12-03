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15:34, 3 декабря 2024Культура

Заметки Тарковского к фильму «Сталкер» продали за 1,5 миллиона рублей

Stargift: заметки Тарковского к «Сталкеру» продали за 1,5 миллиона рублей
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Андрей Тарковский

Андрей Тарковский. Фото: Сергей Метелица / ТАСС

Рукописные заметки режиссера Андрея Тарковского к фильму «Сталкер» продали за 1,5 миллиона рублей на благотворительном аукционе, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе галерей Stargift.

Лот был предоставлен учредителем галерей Stargift Ильей Слуцкиным специально для аукциона телеведущей Светланы Бондарчук и коллекционера Евгении Поповой. Как сообщили в Stargift, в 1973 году, когда Тарковский работал над фильмом «Зеркало», он также писал в дневнике, что его заинтересовала повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине».

В 1974 году режиссер связался с писателями и сообщил, что хотел бы ее экранизировать. К концу 1975 года он окончательно решил, что будет вместе со Стругацкими работать над сценарием по их повести.

Одна из заметок посвящена редактуре титров, вторая — переозвучке одного из героев. В третьей заметке содержится диалог двух героев фильма.

Ранее всемирно известный кинорежиссер Люк Бессон назвал фильм «Андрей Рублев» Тарковского в числе своих любимых кинолент. Он также перечислил такие фильмы как «Таксист», «Бешеный бык» и «Красная борода».

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