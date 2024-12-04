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00:31, 4 декабря 2024Из жизни

57-летняя женщина придушила набросившегося на нее льва

В Зимбабве 57-летняя женщина придушила льва, который набросился на нее
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Зимбабве женщина голыми руками отбилась от льва, который подстерег ее в поле. Об этом сообщает AdomOnline.com.

57-летняя Вайолет Мойо из провинции Булавайо столкнулась с хищником в четверг, 28 ноября. Утром женщина отправилась на свое поле рядом с домом, чтобы подготовить его к сбору урожая. Там на нее из засады набросился лев. Она услышала рев, а затем зверь сбил ее с ног и попытался вцепиться в горло.

«Лев попытался ударить меня в горло когтями, но я уворачивалась, пока он не вонзил мне когти в левую щеку. Тогда я инстинктивно схватила его за горло и придушила. Я крепко держала его, пока он не потерял волю к борьбе», — рассказала женщина.

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После этого зверь отпустил ее и убежал. Крики Мойо услышали дети, которые гуляли неподалеку, и позвали на помощь. Сейчас женщина восстанавливается от полученных травм в больнице города Булавайо.

Ранее в Пакистане домашний лев набросился на мужчину, который попытался сделать с ним селфи. Инцидент снял на камеру мобильного телефона очевидец.

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