Шансы россиян заработать на фондовом рынке оценили

Аналитик Журавлев: для покупки долгосрочных облигаций наступило золотое время

Вероятность того, что фондовый рынок упадет, на горизонте одного года составляет 29 процентов. Об этом «Ленте.ру» заявил инвестиционный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Александр Журавлев.

Для горизонта в пять лет эта вероятность падает до 12 процентов и до нуля, если речь идет о десяти годах. Иными словами, увеличивая инвестиционный горизонт, можно повысить шансы заработать. Кроме того, снижение цен на акции фундаментально сильных компаний можно рассматривать как благоприятную возможность для выхода на фондовый рынок или укрепления там своих позиций.

В связи с этим Журавлев обратил внимание на то, что российские компании славятся исторически высокой дивидендной доходностью. Что касается облигаций, то, по его словам, сейчас вообще наступило «золотое время» для формирования долгосрочных позиций, тем более что Банк России заявил о приближении к пиковым значениям ключевой ставки.

«При выборе корпоративных облигаций следует обращать внимание на кредитный рейтинг эмитента и его способность обслуживать долг. Погоня за доходностью, значительно превышающей ключевую ставку, может быть рискованной», — предупредил аналитик.

Кроме того, он напомнил, что как показывает история фондового рынка, самые солидные прибыли извлекаются после падений.

В конце ноября российский фондовый рынок, который за полтора года падал до минимумов, смог снова показать резкий рост — 28 ноября рублевый индекс площадки повысился на 2,25 процента, до 2 547,88 пункта.

До этого снижение российского рынка ценных бумаг Банк России объяснил перетоком средств в более доходные консервативные инструменты. Например, в банковские депозиты.