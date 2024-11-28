Российский фондовый рынок резко вырос после рекордного снижения

Индекс Мосбиржи вырос 28 ноября на 2,25 %, до 2548 пунктов

Российский фондовый рынок, переживший падение до минимумов за полтора года, завершил основную торговую сессию резким ростом, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Рублевый индекс площадки повысился на 2,25 процента, до 2 547,88 пункта, а его долларовый аналог РТС прибавил 0,78 процента, до 732,48 пункта.

Индекс Мосбиржи во вторник, 26 ноября, опускался до минимальных с 10 мая 2023 года 2504 пункта, а индекс РТС уже в конце прошлой недели упал до минимального с марта 2022 года значения и до сих пор находится существенно ниже тех уровней.

Такая динамика фиксируется на фоне колебаний курса рубля, который слабел несколько дней подряд на фоне введенных США санкций против российских банков. Сегодня ЦБ снова резко поднял официальные курсы ключевых западных валют, установив их на уровне 109,58 рубля за доллар и 116,14 рубля за евро. При этом рубль отыграл на форексе часть произошедшего падения и после вчерашних 114,5 рубля за доллар приблизился к 108 рублям за единицу американской валюты.