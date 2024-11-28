Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:55, 28 ноября 2024Экономика

Российский фондовый рынок резко вырос после рекордного снижения

Индекс Мосбиржи вырос 28 ноября на 2,25 %, до 2548 пунктов
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский фондовый рынок, переживший падение до минимумов за полтора года, завершил основную торговую сессию резким ростом, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Рублевый индекс площадки повысился на 2,25 процента, до 2 547,88 пункта, а его долларовый аналог РТС прибавил 0,78 процента, до 732,48 пункта.

Индекс Мосбиржи во вторник, 26 ноября, опускался до минимальных с 10 мая 2023 года 2504 пункта, а индекс РТС уже в конце прошлой недели упал до минимального с марта 2022 года значения и до сих пор находится существенно ниже тех уровней.

Такая динамика фиксируется на фоне колебаний курса рубля, который слабел несколько дней подряд на фоне введенных США санкций против российских банков. Сегодня ЦБ снова резко поднял официальные курсы ключевых западных валют, установив их на уровне 109,58 рубля за доллар и 116,14 рубля за евро. При этом рубль отыграл на форексе часть произошедшего падения и после вчерашних 114,5 рубля за доллар приблизился к 108 рублям за единицу американской валюты.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Туристы выпили алкоголь на отдыхе и скончались. Как в их напитки попал смертельно опасный химикат?

      Врач посоветовала россиянам придерживаться одной привычки для хорошего самочувствия

      Повар изменил рецепт блюда и погубил посетительницу ресторана

      Росавиация прокомментировала возможность отказа от использования Superjet

      Создана наноструктура для захвата вирусов

      Российский фондовый рынок резко вырос после рекордного снижения

      Стало известно об ударе ВС России по складу с оружием ВСУ в Сумской области

      Влюбленная пара обворовала 11 дачных домиков в российском регионе и попалась

      Финского депутата вынудили извиниться за слова о России. Что он сказал?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше