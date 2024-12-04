Байден назвал африканскую страну городом

Байден оговорился и назвал африканскую страну Анголу «ярким городом»

Президент США Джо Байден вновь оговорился и назвал африканскую страну Анголу «ярким городом». Об этом он заявил в ходе встречи с ангольским президентом Жуаном Лоренсу, передает ABC News.

«Вы знаете, Ангола — яркий город! Эмм, не город. Город, я знаю, не Ангола, но в Анголе яркий город!», — сказал Байден.

До этого американскому президенту вновь потребовалась помощь в преодолении одной ступеньки невысокого подиума. Байдену показали направление, в котором ему необходимо идти, а когда потребовалось подняться на подиум, Лоренсу схватил президента за руку и помог ему преодолеть ступеньки.

Ранее Байден назвал себя своим мужем в ходе выступления на торжественном ужине Белого дома. «Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — сказал американский лидер, приветствуя гостей.