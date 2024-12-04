БДСМ-госпожа рассказала о любимом извращении престарелого епископа

Доминатрикс Мелисса Тодд утверждает, что в числе ее постоянных клиентов есть англиканский епископ преклонных лет, обожающий порку. Об этом пишет издание Metro.

Тодд познакомилась со священнослужителем около 10 лет назад, когда в его доме снималось порно. После завершения съемок епископ пригласил участников выпить. Разговор зашел о религии. Его так очаровали высказывания Тодд на эту тему, что он не только рассказал ей о своей любви к порке, но и нанял ее, чтобы она его выпорола.

Хотя епископу больше 80 лет, Тодд по-прежнему регулярно получает его заказы. Обычно они встречаются в парках, но бывают и более экзотические места. Один раз доминатрикс порола престарелого священнослужителя в готическом здании Вестминстерского аббатства. Правда, для этого он выбрал не самое величественное помещение и привел ее в комнату с компьютерами.

Как объясняет Тодд, епископа возбуждала мысль о том, что их могут заметить. По этой причине он просил ее издеваться над ним перед окнами храма. После он отвел ее в паб и заявил, что подобным они занимались первый и последний раз.

Ранее сообщалось, что женщина из США бросила работу библиотекаря и стала БДСМ-госпожой. Она рассказала, что один из ее клиентов просил ее играть великаншу и угрожать съесть его.

