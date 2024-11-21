Библиотекарь стала БДСМ-госпожой и рассказала о странных просьбах клиентов

Женщина из США бросила работу библиотекаря и стала БДСМ-госпожой. О самых странных просьбах клиентов, с которыми ей доводилось сталкиваться, она рассказала изданию Daily Mail.

36-летняя Линди Майлз из штата Оклахома окончила магистратуру по специальности библиотековедение и проработала библиотекарем 12 лет. В какой-то момент она поняла, что работа с книгами больше не приносит ей радости. Она решила уйти в маркетинг и параллельно заняться созданием эротического контента.

После создания аккаунта на OnlyFans Майлз, которая всегда чувствовала себя очень стеснительной, стала исследовать свою сексуальность. Около 10 месяцев она выкладывала стандартные фото и видео, а затем перешла к выполнению необычных запросов от постоянных подписчиков.

Я нашла клиента, которому очень нравился контент с сексуальными великаншами и поглощением. Я изображала великаншу, которая собирается съесть его, и говорила о том, как перевариваю его. Он присылал мне в ответ маленькие рисунки, на которых он был внутри моего желудка. Это было очень весело Линди Майлз

Каждый раз, играя великаншу, женщина зарабатывала от 400 до 500 долларов (40-50 тысяч рублей). Она просила 50 долларов (около пяти тысяч рублей) за видео, в котором она спускает воду в пустом унитазе — «как будто я переварила его и отправляю прочь».

В этом году Майлз сменила OnlyFans на другую платформу. Там она ведет два аккаунта — один посвящен доминатрикс-контенту, а в другом она публикует видео, на которых в белье или обнаженной рассказывает сомнительные шутки и каламбуры. Среднее видео с шутками длится 15 секунд. За три недели она заработала на одном таком ролике 400 долларов (40 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans Хейли Дэвис удивило количество мужчин, мечтающих об унижениях. В частности, поклонники требуют, чтобы она насмехалась над их половыми органами.