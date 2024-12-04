ЕКА обновило и удалило запрос на создание сверхтяжелой ракеты

European Spaceflight: ЕКА обновило запрос на создание сверхтяжелой ракеты

Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило запрос к промышленности с предложением о создании сверхтяжелой ракеты. Об этом сообщает European Spaceflight.

Издание заметило, что первоначальный документ о носителе ЕКА опубликовало 20 ноября, после чего позднее в тот же день его удалило. В организации заявили, что запрос к промышленности был опубликован преждевременно, поскольку он еще не был полностью одобрен ответственными лицами.

Вновь запрос был опубликован 3 декабря, однако затем он был снова удален с онлайн-платформы тендеров ЕКА.

Издание заметило, что в целом старый и новый запросы совпадают, а небольшие отличия заключались, в частности, в необходимости следовать при реализации программы создания сверхтяжелой ракеты принципам бережливого управления.

Согласно старому запросу, в рамках инициативы Pathfinder ЕКА объявило о проведении исследования о «критических потребностях Европы в изучении космического пространства за пределами низкой околоземной орбиты, обеспечивая при этом более широкие возможности использования космоса для удовлетворения растущих рыночных возможностей».

Вес полезного груза, который сможет доставить многоразовая сверхтяжелая ракета на низкую околоземную орбиту, долен составить 60 тонн.