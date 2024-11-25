Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:47, 25 ноября 2024Наука и техника

Европа заинтересовалась созданием сверхтяжелой ракеты

Европейское космическое агентство заинтересовалось созданием сверхтяжелой ракеты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Европейское космическое агентство (ЕКА) заинтересовалjсь созданием многоразовой сверхтяжелой ракеты грузоподъемностью 60 тонн на низкую околоземную орбиту. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В рамках инициативы Pathfinder организация объявила о проведении исследования о «критических потребностях Европы в изучении космического пространства за пределами низкой околоземной орбиты, обеспечивая при этом более широкие возможности использования космоса для удовлетворения растущих рыночных возможностей».

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее издание сообщило, что ЕКА запланировало на 2035 год вывести в космическое пространство демонстратор ядерного двигателя.

В октябре European Spaceflight заметило, что организация выбрала компании для разработки технологий орбитальной дозаправки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У загоревшегося в Турции Superjet 100 уже отказывал двигатель. Что еще известно об инциденте?

      Сотрудницу российской прокуратуры сократили после изнасилования коллегой

      Солдат ВСУ случайно сдался в плен

      Суд освободил из-под стражи подозреваемого в развратных действиях российского священника

      Сальдо рассказал подробности атаки ВСУ на скорую помощь в Херсонской области

      В Кремле высказались о выборах в Румынии

      Израиль накажет израильскую газету

      Следователи возбудили дело по факту расправы над 6-месячным ребенком в российском городе

      НАСА выбрало Blue Origin и SpaceX для доставки грузов на Луну

      Большой театр впервые бесплатно покажет «Щелкунчика»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше