В Европе выбрали компании для разработки технологий орбитальной дозаправки

ЕКА выбрало компании для разработки технологий орбитальной дозаправки

Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало компании для разработки технологий орбитальной дозаправки. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В рамках второго этапа инициативы In-Space Proof-of-Concepts (InSPoC) было выбрано пять компаний — ArianeGroup, GMV Aerospace and Defence, MT Aerospace, SAB Aerospace и The Exploration Company, которые займутся разработкой ключевых технологий для демонстрации возможностей хранения криогенного топлива на околоземной орбите и заправки космических аппаратов.

В рамках третьего этапа инициативы агентство выбрало компании OHB Digital Connect, GMV Aerospace and Defence, Zaitra, Huld и Orbital Paradigm, которые сосредоточатся на решении задач, связанных с логистикой и автономной работой космических буксиров.

В октябре издание сообщило, что ЕКА выбрало четыре компании — Rocket Factory Augsburg, The Exploration Company, ArianeGroup и Isar Aerospace — для создания многоразовых ракет.