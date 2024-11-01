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11:03, 1 ноября 2024Наука и техника

В Европе выбрали компании для разработки технологий орбитальной дозаправки

ЕКА выбрало компании для разработки технологий орбитальной дозаправки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Nasa

Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало компании для разработки технологий орбитальной дозаправки. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В рамках второго этапа инициативы In-Space Proof-of-Concepts (InSPoC) было выбрано пять компаний — ArianeGroup, GMV Aerospace and Defence, MT Aerospace, SAB Aerospace и The Exploration Company, которые займутся разработкой ключевых технологий для демонстрации возможностей хранения криогенного топлива на околоземной орбите и заправки космических аппаратов.

В рамках третьего этапа инициативы агентство выбрало компании OHB Digital Connect, GMV Aerospace and Defence, Zaitra, Huld и Orbital Paradigm, которые сосредоточатся на решении задач, связанных с логистикой и автономной работой космических буксиров.

В октябре издание сообщило, что ЕКА выбрало четыре компании — Rocket Factory Augsburg, The Exploration Company, ArianeGroup и Isar Aerospace — для создания многоразовых ракет.

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