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12:34, 30 октября 2024Наука и техника

В Европе отобрали четыре компании для создания многоразовых ракет

ЕКА выбрало четыре компании для создания многоразовых ракет

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало четыре компании — Rocket Factory Augsburg, The Exploration Company, ArianeGroup и Isar Aerospace — для создания многоразовых ракет. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Разработка технологии многоразовых ракет будет вестись в рамках проектов Technologies for High-thrust Reusable Space Transportation (THRUST!) и проект Boosters for European Space Transportation (BEST!).

Первая программа направлена на создание многоразовых жидкостных ракетных двигателей. В рамках этого проекта будут работать Rocket Factory Augsburg и The Exploration Company. Вторая программа сосредоточена на разработке ракетного двигателя большой тяги. Проект поддержит усилия ArianeGroup и Isar Aerospace.

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В октябре в европейской компании Rocket Factory Augsburg заявили, что успешные пятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship, являющиеся невероятным подвигом инженерной мысли компании SpaceX, имеют обратную сторону медали для Европы, которая в настоящее время не имеет никаких шансов наверстать упущенные возможности в космонавтике.

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      Иван Потапов
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