Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:17, 19 ноября 2024Наука и техника

Европа выведет ядерный двигатель в космос

ЕКА запланировало на 2035 год вывести ядерный двигатель в космос
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Европейское космическое агентство (ЕКА) запланировало на 2035 год вывести в космическое пространство демонстратор ядерного двигателя. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Работы над соответствующей дорожной картой в рамках инициативы pReliminary eurOpean reCKon on nuclEar elecTric pROpuLsion for space appLications (RocketRoll), начатые в 2022 году, были завершены в октябре 2024-го.

Основными целями исследования RocketRoll стало проведение первоначальных оценок осуществимости проекта ядерного двигателя, определение ключевых технологий для его реализации и выявление любых потенциальных экономических и промышленных барьеров на пути к созданию соответствующей установки.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

В октябре 2023 года издание SpaceNews сообщило, что Научно-исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США заключила контракты с американскими компаниями на проектирование космических кораблей с ядерной силовой установкой.

В июле 2022 года гендиректор российского Центра Келдыша Владимир Кошлаков заявил, что создание «штатного» ядерного буксира «Зевс» станет возможным после завершения испытаний капельного излучателя-холодильника, которые должны состояться на Международной космической станции в 2024-м.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом ударе ракетой ATACMS по территории России. Где ее могли применить?

      Власти выбрали проекты новых электростанций на юге России

      В США начали воровать iPhone прямо из посылок

      Игравший в РПЛ тренер сборной Украины отказался от общения с журналистами на русском

      Стало известно о полном контроле ВС России над промзоной на севере Купянска

      Стало известно о зачистке российскими войсками промзоны Купянска от ВСУ

      В России спрогнозировали курс доллара до конца года

      Набиуллина рассказала об угрозе инфляции на уровне 30 процентов

      Российский адвокат вооружился ножом и попытался ограбить магазин

      В России пойдут под суд три черных копателя за несколько сотен археологических объектов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше