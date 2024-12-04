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12:44, 4 декабря 2024Бывший СССР

Генсек ОДКБ назвал сценарий вторжения НАТО в Россию и Белоруссию безрассудным

Генсек ОДКБ: вторжение НАТО в Россию и Белоруссию было бы безрассудством
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Имангали Тасмагамбетов

Имангали Тасмагамбетов. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов назвал безрассудным сценарий вторжения НАТО в Россию и Белоруссию, передает ТАСС.

«Если гипотетически представить, что, возможно, будет вторжение с западной границы Белоруссии или же России, это со стороны НАТО будет абсолютным безрассудством», — рассказал Тасмагамбетов.

По его словам, геополитическая турбулентность не может исключать никакие варианты, а в ОДКБ следят за ситуацией в восточно-европейской части организации и за продвижением инфраструктуры НАТО.

Ранее Тасмагамбетов заявил, что неучастие Армении в работе ОДКБ не влияет на ее эффективность. По словам генсека, Армения может возобновить полномасштабное участие в работе организации в любое время. Он подчеркнул, что со стороны членов ОДКБ для этого нет возражений и препятствий.

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