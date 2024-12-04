Генсек ОДКБ прокомментировал неучастие Армении в работе организации

Тасмагамбетов: неучастие Армении в работе ОДКБ не влияет на ее эффективность

Неучастие Армении в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не влияет на ее эффективность. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, передает РИА Новости.

«Тем не менее мы исходим из того, что Республика Армения является нашим союзником, и все наши обязательства по отношению к Армении сохраняются», — уточнил Тасмагамбетов.

По словам генсека ОДКБ, Армения может возобновить полномасштабное участие в работе организации в любое время. Он подчеркнул, что со стороны членов ОДКБ для этого нет возражений и препятствий.

Ранее стало известно об отказе Армении от участия в саммите ОДКБ в Астане в конце ноября. Однако Ереван выразил готовность не препятствовать подписанию документов.

После этого Тасмагамбетов говорил, что Армения была и остается союзником ОДКБ. Генсек выразил мнение, что Ереван останется партнером организации даже после остановки членства в объединении.