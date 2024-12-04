Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:44, 4 декабря 2024Бывший СССР

Генсек ОДКБ прокомментировал неучастие Армении в работе организации

Тасмагамбетов: неучастие Армении в работе ОДКБ не влияет на ее эффективность
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Имангали Тасмагамбетов

Имангали Тасмагамбетов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Неучастие Армении в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не влияет на ее эффективность. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, передает РИА Новости.

«Тем не менее мы исходим из того, что Республика Армения является нашим союзником, и все наши обязательства по отношению к Армении сохраняются», — уточнил Тасмагамбетов.

По словам генсека ОДКБ, Армения может возобновить полномасштабное участие в работе организации в любое время. Он подчеркнул, что со стороны членов ОДКБ для этого нет возражений и препятствий.

Ранее стало известно об отказе Армении от участия в саммите ОДКБ в Астане в конце ноября. Однако Ереван выразил готовность не препятствовать подписанию документов.

После этого Тасмагамбетов говорил, что Армения была и остается союзником ОДКБ. Генсек выразил мнение, что Ереван останется партнером организации даже после остановки членства в объединении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Команда Трампа предложила три мирных плана с территориальными уступками Украины

      Российский мэр пообещал стать водителем троллейбуса

      В российском городе силовики начали поиски нападающего на прохожих неизвестного

      Москвичам назвали срок прихода снегопадов

      В России осудили участника террористической организации «Азов»

      Россиянин угрожал семье бизнесмена из-за многомиллионного долга и вымогал имущество

      В России назвали ситуацию в Южной Корее слабостью власти

      В Литве нашли дешевый способ обеспечить безопасность Украины

      В России высказали отношение к высокому заработку мигрантов

      В Подмосковье трехлетний мальчик перестал говорить после распространенной инфекции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше