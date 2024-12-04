Дюжаррик: Гутерреш приветствует отмену военного положения в Южной Корее

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш поддержал отмену военного положения в Южной Корее. Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга, опубликованного на сайте ООН.

«Генеральный секретарь приветствует отмену указа о военном положении и продолжает внимательно следить за ситуацией», — сказал Дюжаррик.

Других комментариев по ситуации в Южной Корее представитель генсека ООН не дал.

3 декабря глава Республики Корея объявил в стране военное положение. Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

Позднее Юн Сок Ёль заявил об отзыве военных и отмене военного положения. Демократическая партия же потребовала наказать президента Южной Кореи.