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22:45, 3 декабря 2024Мир

Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль согласился отозвать военное положение
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил об отзыве военных и скорой отмене военного положения. Его слова передает южнокорейское агентство Ёнхап.

«Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения», — сказал Юн Сок Ёль. Президент подчеркнул, что он оформит отмену военного положения в ходе следующего заседания правительства.

До этого министерство обороны Южной Кореи отменило экстренный сбор военнослужащих. Военные, прибывшие в расположение своих подразделений, возвращаются по своим делам.

3 декабря глава Республики Корея объявил в стране военное положение. Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

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