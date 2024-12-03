Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль согласился отозвать военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил об отзыве военных и скорой отмене военного положения. Его слова передает южнокорейское агентство Ёнхап.

«Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения», — сказал Юн Сок Ёль. Президент подчеркнул, что он оформит отмену военного положения в ходе следующего заседания правительства.

До этого министерство обороны Южной Кореи отменило экстренный сбор военнослужащих. Военные, прибывшие в расположение своих подразделений, возвращаются по своим делам.

3 декабря глава Республики Корея объявил в стране военное положение. Юн Сок Ёль обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.