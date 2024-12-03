Минобороны Южной Кореи отменило экстренный сбор военных

Минобороны Южной Кореи отменило экстренный сбор, военные возвращаются

Министерство обороны Южной Кореи отменило экстренный сбор военнослужащих. Об этом сообщает агентство Ёнхап.

Военные, прибывшие в расположение своих подразделений, возвращаются по своим делам.

Ранее Минобороны республики приказало армии готовиться к отражению чрезвычайной ситуации. Всем сотрудникам министерства было предписано явиться на работу, а командиры батальонов и более крупных подразделений переведены в режим чрезвычайной готовности.

3 декабря войска командования военным положением в Южной Корее начали заходить в парламент Республики Корея. Спустя несколько часов они покинули здание.