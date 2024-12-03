Yonhap: Минобороны Южной Кореи приказало армии готовиться к ЧС

Министерство обороны Южной Кореи приказало армии готовиться к отражению чрезвычайно ситуации. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает Yonhap.

«Министерство перешло на режим чрезвычайной ситуации: всем сотрудникам министерства предписано явиться на работу, а командиры батальонов и более крупных подразделений переведены в режим чрезвычайной готовности», — передает агентство.

Ранее южнокорейские военные начали заходить в здание национального парламента.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране ради борьбы со сторонниками КНДР в государстве.

В свою очередь, МИД России призвал находящихся в Южной Корее российских граждан сохранять спокойствие.