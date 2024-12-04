Известная 55-летняя модель в купальнике окунулась в ледяной пруд

55-летняя супермодель Хелена Кристенсен в купальнике окунулась в ледяной пруд

Известная датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен в откровенном наряде искупалась в полузамерзшем пруду. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,1 миллиона подписчиков.

55-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в коричневом купальнике с белым принтом, тонкими бретелями и вырезами на груди. Она спустилась по лестнице и окунулась в ледяную воду.

При этом знаменитость уложила волосы в небрежный высокий пучок, сделала маникюр с красным лаком и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность. В свою очередь, рядом с моделью во время съемки находилась ее собака — австралийская овчарка по кличке Кума.

В ноябре 51-летняя американская топ-модель и актриса Молли Симс поделилась снимками в бикини с отдыха в Мексике.