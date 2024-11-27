51-летняя модель опубликовала новые снимки в бикини

51-летняя топ-модель Молли Симс опубликовала снимки в оранжевом бикини

Американская топ-модель и актриса Молли Симс поделилась новыми снимками с отдыха в Мексике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 51-летняя манекенщица предстала на размещенных фото в солнцезащитных очках и бикини оранжевого цвета, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с тонкими завязками на талии. В качестве украшений она выбрала колье с подвесками и золотые браслеты.

«Кто-то позагорал (и нанес автозагар)», — подписала она пост.

В прошлом году Молли Симс раскрыла секрет своей стройной фигуры. Тогда она рассказала, что регулярно пьет костный бульон, чтобы сохранять моложавую внешность вопреки возрасту.