49-летняя модель раскрыла секрет своей моложавой внешности

49-летняя модель Молли Симс заявила, что пьет костный бульон ради моложавой внешности

Американская модель и актриса Молли Симс раскрыла секрет своей стройной фигуры. На эту тему она высказалась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя телезвезда рассказала, что регулярно пьет костный бульон, чтобы сохранять моложавую внешность вопреки возрасту. Знаменитость опубликовала фотографию, на которой запечатлена бело-красная кружка с упомянутой жидкостью. «Антивозрастной бульон, который полезен для пищеварения и кишечника», — заявила Симс.

Кроме того, по словам манекенщицы, данный продукт улучшает сон, а также полезен для суставов. «Это изменило мою жизнь», — высказалась актриса в заключение.

В январе программист Брайан Джонсон потратил многомиллионное состояние на свой внешний вид и раскрыл секрет молодости. 45-летний мужчина рассказал, что собрал команду из 30 врачей, которые следят за его здоровьем.

