Кадыров признался о шутке про подаренный Маском Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что американский предприниматель Илон Маск не дарил ему Cybertruck. Об этом он заявил во время трансляции, доступной в его Telegram-канале.
Политик объяснил, что любит подшучивать над миллиардером через социальные сети.
«Машину он мне не подарил, машина не моя была — я эту шутку придумал и запустил», — сказал глава Чечни. Он также добавил, что просит прощения, если чем-то обидел Маска.
Ранее Рамзан Кадыров прокатился на Cybertruck с пулеметом на крыше. Он назвал электромобиль одним из лучших автомобилей в мире, маневренным, очень удобным, развивающим превосходную скорость и преодолевающим преграды и заявил, что «буквально влюбился» в эту машину. По словам главы Чечни, Cybertruck скоро будет отправлен в зону СВО, «где принесет много пользы нашим бойцам».
Позднее Илон Маск опроверг информацию о том, что он подарил Кадырову Cybertruck.