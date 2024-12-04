Кадыров признался о шутке про подаренный Маском Cybertruck

Глава Чечни Кадыров признался, что Маск не дарил ему Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что американский предприниматель Илон Маск не дарил ему Cybertruck. Об этом он заявил во время трансляции, доступной в его Telegram-канале.

Политик объяснил, что любит подшучивать над миллиардером через социальные сети.

«Машину он мне не подарил, машина не моя была — я эту шутку придумал и запустил», — сказал глава Чечни. Он также добавил, что просит прощения, если чем-то обидел Маска.

Ранее Рамзан Кадыров прокатился на Cybertruck с пулеметом на крыше. Он назвал электромобиль одним из лучших автомобилей в мире, маневренным, очень удобным, развивающим превосходную скорость и преодолевающим преграды и заявил, что «буквально влюбился» в эту машину. По словам главы Чечни, Cybertruck скоро будет отправлен в зону СВО, «где принесет много пользы нашим бойцам».

Позднее Илон Маск опроверг информацию о том, что он подарил Кадырову Cybertruck.