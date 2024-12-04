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20:14, 4 декабря 2024Россия

Кадыров признался о шутке про подаренный Маском Cybertruck

Глава Чечни Кадыров признался, что Маск не дарил ему Cybertruck
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что американский предприниматель Илон Маск не дарил ему Cybertruck. Об этом он заявил во время трансляции, доступной в его Telegram-канале.

Политик объяснил, что любит подшучивать над миллиардером через социальные сети.

«Машину он мне не подарил, машина не моя была — я эту шутку придумал и запустил», — сказал глава Чечни. Он также добавил, что просит прощения, если чем-то обидел Маска.

Ранее Рамзан Кадыров прокатился на Cybertruck с пулеметом на крыше. Он назвал электромобиль одним из лучших автомобилей в мире, маневренным, очень удобным, развивающим превосходную скорость и преодолевающим преграды и заявил, что «буквально влюбился» в эту машину. По словам главы Чечни, Cybertruck скоро будет отправлен в зону СВО, «где принесет много пользы нашим бойцам».

Позднее Илон Маск опроверг информацию о том, что он подарил Кадырову Cybertruck.

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