Кадыров высказался о сроках завершения спецоперации

Глава Чечни Кадыров заявил, что до окончания спецоперации осталось недолго

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о сроках завершения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом», — сказал политик. При этом он выразил уверенность, что до окончания спецоперации осталось недолго.

Ранее Кадыров сказал своему ближайшему соратнику, главе правительства республики Магомеду Даудову выдать пленным бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружие для защиты республики.

В среду, 4 декабря, Кадыров посетил сдавшихся российским войскам украинских военных. Помимо Даудова, на встрече присутствовал и 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.