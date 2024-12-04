Минобороны: ВС России за сутки ударили по восьми бригадам ВСУ в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России за сутки ударили по восьми украинским бригадам в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.

Отмечается, что под атаки попали четыре механизированные, три десантно-штурмовые, танковая бригады, а также две бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномета», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что с момента вторжения в Курскую область противник потерял более 37 935 военнослужащих.

Утром в среду, 4 декабря, ВСУ попытались атаковать пять регионов России с помощью 11 беспилотников. Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников над Ростовской областью, два — над Курской областью, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской областями.