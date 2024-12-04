РИА Новости: на Украине мобилизовали пациента психдиспансера с судимостями

Украинский пленный Сергей Огинский, находившийся на учете в психдиспансере, сообщил, что его мобилизовали 18 мая в Тернополе. Он рассказал РИА Новости, что после медкомиссии в территориальном центре комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине) его отправили на полигон, где ему назначили еще одну медкомиссию.

По словам украинца, его задержали в семь утра, когда он направлялся на работу. «Они остановили меня и сказали, что вот, вышел закон, что можно брать судимых, проедемте с нами. Приехал с ними, пришла медкомиссия, и сказали, что, мол, ты поедешь с нами на полигон… (...) Я им говорил, мол, и в психушке был, и много у меня судимостей. Они говорят: "Да, да, мы разберемся"», — поведал он.

До этого на Украине сотрудник ТЦК пригрозил военнообязанному выколоть глаз. Сообщается, что у мужчины в рамках военно-врачебной комиссии было подтверждено плохое зрение. Однако, как заявил сотрудник ТЦК, это не является преградой для службы в ВСУ.

Ранее украинский пленный боец Василий Машико рассказал о насильственной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам мужчины, военкомы отловили его на улице и отвезли в ТЦК.