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16:30, 2 декабря 2024Бывший СССР

На Украине военком пригрозил выколоть ручкой глаз мужчине с плохим зрением

В Полтаве сотрудник ТЦК пригрозил выколоть ручкой глаз мужчине с плохим зрением
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Артем Дмитрук»

На Украине сотрудник территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пригрозил военнообязанному мужчине выколоть глаз. Видео опубликовал бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Полтаве. Сообщается, что у военнообязанного в рамках военно-врачебной комиссии было подтверждено плохое зрение — минус шесть диоптрий. Однако, по словам сотрудника ТЦК, это не является преградой для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Я тебе выколю сейчас глаз ручкой», — заявляет военком на видео.

Ранее украинский пленный боец Василий Машико рассказал о насильственной мобилизации в ВСУ. По словам мужчины, военкомы отловили его на улице и отвезли в ТЦК. Далее он был назначен на должность заместителя командира взвода штурмовиков ВСУ, несмотря на диагностированную у него третью стадию глухоты.

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