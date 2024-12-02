На Украине военком пригрозил выколоть ручкой глаз мужчине с плохим зрением

В Полтаве сотрудник ТЦК пригрозил выколоть ручкой глаз мужчине с плохим зрением

На Украине сотрудник территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пригрозил военнообязанному мужчине выколоть глаз. Видео опубликовал бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Полтаве. Сообщается, что у военнообязанного в рамках военно-врачебной комиссии было подтверждено плохое зрение — минус шесть диоптрий. Однако, по словам сотрудника ТЦК, это не является преградой для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Я тебе выколю сейчас глаз ручкой», — заявляет военком на видео.

Ранее украинский пленный боец Василий Машико рассказал о насильственной мобилизации в ВСУ. По словам мужчины, военкомы отловили его на улице и отвезли в ТЦК. Далее он был назначен на должность заместителя командира взвода штурмовиков ВСУ, несмотря на диагностированную у него третью стадию глухоты.